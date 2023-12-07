Белый дом готов на уступки, чтобы получить голоса для помощи Украине

Администрация президента США Джо Байдена готова пойти на уступки в отношении миграционной политики, чтобы получить поддержку от республиканцев при голосовании по законопроекту о выделении финансовой помощи Украине, пишет «Московский Комсомолец».
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