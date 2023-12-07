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Белый дом готов на уступки, чтобы получить голоса для помощи Украине

Белый дом готов на уступки, чтобы получить голоса для помощи Украине

Администрация президента США Джо Байдена готова пойти на уступки в отношении миграционной политики, чтобы получить поддержку от республиканцев при голосовании по законопроекту о выделении финансовой помощи Украине, пишет «Московский Комсомолец».

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