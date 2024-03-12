Команда МГТУ по волейболу не потянула дорогие авиабилеты до Барнаула и перенесла игры

Матч с "Университетом" должен был пройти на мартовских праздниках Команда МГТУ по волейболу перенесла две игры с алтайским клубом "Университет" в рамках чемпионата Высшей лиги "А" из-за дорогих авиабилетов и попросила перенести игру после длинных выходных, связанных с 8 марта.