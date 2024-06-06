"КП": 58% россиян считают, что школьники нервничают в период ЕГЭ из-за родителей

Более половины (58%) россиян считают, что выпускники сталкиваются со стрессом и нервными срывами перед ЕГЭ из-за того, что родители и школа слишком накручивают их и преувеличивают значимость выпускного экзамена.
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