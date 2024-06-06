Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 306 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лидия Санникова
    Что взять с больного старческим маразмом. Такой президент позор для страны...Песков: оскорблен...
  • Лидия Санникова
    А придется. Очистим российские территории от нацистов...Макрон: Франция п...
  • Лидия Санникова
    Какие заложники? Их Нетаньяху давно отбомбил... Лживый жид.Белый дом: ХАМАС ...

"КП": 58% россиян считают, что школьники нервничают в период ЕГЭ из-за родителей

"КП": 58% россиян считают, что школьники нервничают в период ЕГЭ из-за родителей

Более половины (58%) россиян считают, что выпускники сталкиваются со стрессом и нервными срывами перед ЕГЭ из-за того, что родители и школа слишком накручивают их и преувеличивают значимость выпускного экзамена.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх