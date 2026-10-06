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Воронежские новости

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Затор сковал Московский проспект в Воронеже утром вторника

Затор сковал Московский проспект в Воронеже утром вторника

Еще одно утро для воронежцев началось с огромных пробок, затруднивших движение. Сложнее всего сейчас водителям, оказавшимся на Московском проспекте.

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