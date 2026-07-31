Александр Широкорад: «Мобилизация в тельняшках» обезопасит наш флот — и обогатит Россию

Призыв гражданских судов на военную службу — традиция давняя, а результаты впечатляющие Александр Широкорад Фото: Leonid Dubeykovskyi/Russian Look/Global Look Press Поздравляя моряков с Днем военно-морского флота, Владимир Путин отметил все возрастающий риск захвата западными «партнерами» российских торговых судов — и вот что сказал по этому поводу: «В таких случаях, конечно, нужно действовать аккуратно, в рамках международного морского права, но решительно — так, как и нужно бороться с пиратством и с пиратами», — сказал Путин.