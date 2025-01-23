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Царьград

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Брат Валерия Меладзе испугался приехать в Россию даже на годовщину смерти отца. Пришлось выкручиваться

Брат Валерия Меладзе испугался приехать в Россию даже на годовщину смерти отца. Пришлось выкручиваться

Композитор Константин Меладзе не рискнул вернуться в Россию на годовщину смерти своего отца, оставив эту миссию своему брату Валерию.

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