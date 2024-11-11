Экс-помощнику главы Астрахани Карену Григоряну смягчили приговор

Судебная коллегия по уголовным делам Московского городского суда пересмотрела приговор по уголовному делу астраханскому общественнику, экс-руководителю реготделения партии «Родина», бывшему помощнику главы Астрахани Карену Григоряну.
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