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Русская весна

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Превратить в руины: премьер Эстонии призвал ЕС бросить все силы на уничтожение российских НПЗ

Превратить в руины: премьер Эстонии призвал ЕС бросить все силы на уничтожение российских НПЗ

Перед началом ключевого заседания Европейского совета премьер-министр Эстонии Кристен Михал выступил с радикальным призывом к полному уничтожению российской нефтеперерабатывающей инфраструктуры.

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