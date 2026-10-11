Превратить в руины: премьер Эстонии призвал ЕС бросить все силы на уничтожение российских НПЗ

Перед началом ключевого заседания Европейского совета премьер-министр Эстонии Кристен Михал выступил с радикальным призывом к полному уничтожению российской нефтеперерабатывающей инфраструктуры.
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