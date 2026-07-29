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Спектакль «Рабочий полк: Тульский Рубеж» победил в конкурсе Минкульта РФ

Спектакль «Рабочий полк: Тульский Рубеж» победил в конкурсе Минкульта РФ

Спектакль основан на истории народного ополчения, созданного в Тульской области в 1941 году. Премьера постановки состоится этой осенью - в год 85-летия героической обороны Тулы и 50-летия присвоения городу звания «Город-герой».

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