Спектакль «Рабочий полк: Тульский Рубеж» победил в конкурсе Минкульта РФ

Спектакль основан на истории народного ополчения, созданного в Тульской области в 1941 году. Премьера постановки состоится этой осенью - в год 85-летия героической обороны Тулы и 50-летия присвоения городу звания «Город-герой».
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