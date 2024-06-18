Традиционные ценности: утопия отечественного электромобиля

«Атом» и все остальные Прошедший Петербургский международный экономический форум был насыщен значимыми событиями, но для широкого круга наблюдателей главной стала премьера тольяттинской малолитражки «Искра».
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