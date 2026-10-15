Священники сняли вопрос, можно ли прийти в церковь в брюках и нужно ли надевать платок.Можно ли прийти в церковь в джинсах или обязательно надевать юбку? Можно ли надеть шляпку или нужен платок? Священнослужители и историки церкви объяснили, откуда на самом деле взялся обычай покрывать голову, можно ли прийти на службу в шляпке или брюках и почему многие строгие запреты выросли из бытовых стереотипов.