Вопрос проведения новой мобилизации в России не обсуждается. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на полях Восточного экономического форума, его цитирует ТАСС.
В Кремле высказались о новой мобилизации в России
Комментарии
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Владимир Алтайцев
Мобилизация то ли будет, то ли нет, но погань блогерная постоянно мурыжит эту тему.Зачем? Да затем,чтобы сеять панику в народе.
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15 час.
VG
Vasily Golov
Чтобы закончить бои.Артемовск Вагнер штурмовал 224дня.Месяц топчемся в Курской обл. Не можем восстанавливать Шебекино.
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15 час.
Александр
При чём тут Артёмовск?
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7 час.
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