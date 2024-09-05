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Политика как она есть

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В Кремле высказались о новой мобилизации в России

В Кремле высказались о новой мобилизации в России

Вопрос проведения новой мобилизации в России не обсуждается. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на полях Восточного экономического форума, его цитирует ТАСС.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Мобилизация  то ли  будет, то ли  нет, но погань  блогерная  постоянно мурыжит  эту  тему.Зачем?  Да  затем,чтобы  сеять панику в народе.
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15 час.
VG
Vasily Golov
Чтобы закончить бои.Артемовск Вагнер штурмовал 224дня.Месяц топчемся в Курской обл. Не можем восстанавливать Шебекино.
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15 час.
Александр
При чём тут Артёмовск?
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7 час.

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