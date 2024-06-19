ЕС создаёт комиссию по борьбе с коррупцией на Украине Ольга ВайленкоНа этой неделе стало известно, что Евросоюз (ЕС) создал специальную Комиссию по борьбе с коррупцией и хищениями западных средств, выделенных киевской власти.