Тушь для ресниц – самый продаваемый косметический продукт в мире. Ей пользуются миллионы женщин каждый день, даже не задумываясь, что привычный тюбик с щеточкой – это итог пяти тысяч лет проб, ошибок и химических экспериментов.
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