Загитова не согласилась, что ее заменили на Медведеву в "Ледниковом периоде"

Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Алина Загитова выразила благодарность проекту "Ледниковый период" за то, что ей была дана возможность поработать ведущей, а также оценила тот факт, что вместо нее теперь будет двукратная чемпионка мира Евгения Медведева.
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