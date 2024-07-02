Австралия увеличила стоимость студенческой визы, вызвав общее возмущение

Австралийское правительство более чем в два раза увеличило стоимость студенческой визы для иностранных студентов, что вызвало возмущение представителей студентов, которые говорят, что повышение цен подтолкнет потенциальных студентов к поиску иных вариантов, сообщает 1 июля Австралийская телерадиовещательная корпорация (ABC).