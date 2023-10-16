Гаттерия: на её темечке растёт настоящий 3 глаз

Они не вымерли, они лишь замаскировались и продолжили жить среди нас спустя миллионы лет. Думаете, я про динозавров, ставших птицами? Нет! Гораздо дольше них шифруется гаттерия, умело маскирующаяся под обычную ящерицу! .
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