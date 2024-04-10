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«Я свой пятачок не оставлю»

«Я свой пятачок не оставлю»

Ситуация с паводками в Оренбургской области остается напряженной. В столице региона уровень воды в реке Урал составляет уже 978 см, а вот в пострадавшем из-за прорыва дамбы Орске ситуация стабилизируется — вода постепенно уходит.

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