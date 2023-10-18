22 октября в парке «Северное Тушино» пройдет творческое занятие. Начало мероприятия – в 11:00. «На воскресном занятии в экомастерской парка «Северное Тушино» дети познакомятся с необычным материалом для творчества — шерстью.
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