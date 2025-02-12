Глава центра обработки данных и подразделения искусственного интеллекта Intel покидает компанию, чтобы возглавить Nokia

Неожиданный поворот событий: Джастин Хотард, исполнительный вице-президент и генеральный менеджер подразделения Data Center and AI Group (DCAI) в Intel, покинул компанию, чтобы стать исполнительным директором Nokia.
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