Евгений Петросян не сможет лишить дочь наследства

В семье артиста Евгения Петросяна разразился очередной судебный скандал, связанный с имуществом. На этот раз 79-летний юморист подал в суд на свою старшую дочь Викторину, родившуюся в первом браке с балериной Беллой Кригер.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии