Группа «Звери» даёт стадионные концерты в Москве и Санкт-Петербурге

виталий панов

Вот так показывает себя пятая колона в действие! Ей плевать,что идёт СВО,и некоторые "артисты" против СВО,но чтобы заработать бабло,которое ещё не известно куда уходит,проводят им рекламу! Вот что значит в России отсутствует цензура,которая была при СССР!Вся эту шушера не известно где выступала( а может и нет).Но точно,таких подлых подстав не было! И соответственно люди,ответственные за это,полетели с насиженных мест!