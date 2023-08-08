Юрий Кот В начале лета мы всем миром сделали, на мой взгляд, то, что должны были сделать, — не допустить выступления группы «Звери» на ПМЭФ-2023.
Группа «Звери» даёт стадионные концерты в Москве и Санкт-Петербурге
Комментарии
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виталий панов
Вот так показывает себя пятая колона в действие! Ей плевать,что идёт СВО,и некоторые "артисты" против СВО,но чтобы заработать бабло,которое ещё не известно куда уходит,проводят им рекламу! Вот что значит в России отсутствует цензура,которая была при СССР!Вся эту шушера не известно где выступала( а может и нет).Но точно,таких подлых подстав не было! И соответственно люди,ответственные за это,полетели с насиженных мест!
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2 час.
vasilii_titov_60 титов
Разобраться,кто их концерты протащил и натянуть по полной программе
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2 час.
Galina Bobryasheva
Что там разбираться, если концерты в Питере, а мэр Беглов? Он их постоянно протаскивает! А его кто-то в Кремле крышует! Не было бы крыши у Беглова, давно бы притух со своими либерастическими закидонами.
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1 час.
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