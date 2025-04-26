📹⚡️Экипаж многофункционального истребителя-бомбардировщика Су-34НВО поразил пункт временной дислокации батальона беспилотных систем 38-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ под н.
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📹⚡️Экипаж многофункционального истребителя-бомбардировщика Су-34НВО поразил пункт временной дислокации батальона беспилотных систем 38-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ под н.