Путин: ситуацию на Ближнем Востоке пытаются использовать против России

На совещании по ситуации в Дагестане президент России Владимир Путин заявил, что действия на Ближнем Востоке и других регионах мира направлены на дестабилизацию и раскол многонационального и многоконфессионального общества России.
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