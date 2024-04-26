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В прокуратуре Приморья разъяснили сроки и порядок охоты на водоплавающую дичь

В прокуратуре Приморья разъяснили сроки и порядок охоты на водоплавающую дичь

В Поморье установлены следующие сроки весенней охоты на водоплавающую дичь, за исключением особо охраняемых территорий федерального значения:- С 1 мая по 10 мая для южных районов, включая Вельский, Верхнетоемский, Вилегодский, Виноградовский, Каргопольский, Коношский, Котласский, Красноборский, Ленский, Няндомский, Плесецкий, Устьянский, Шенкурский районы;- С 7 мая по 16 мая для северных районов, в том числе Лешуконский, Онежский, Пинежский, Приморский, Холмогорский;- С 10 мая по 19 мая охота будет разрешена в Мезенском районе;- С 31 мая по 9 июня охотничьи сезоны пройдут на архипелаге Новая Земля.

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