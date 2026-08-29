Пезешкиан: Экономика Ирана рухнула на 35% из-за санкций США

Президент Ирана Масуд Пезешкиан сообщил о падении товарооборота на 25-35% из-за санкций США. Конфликт с США и Израилем остаётся неурегулированным, несмотря на меморандум о прекращении боевых действий в июне, в то время как экономическое давление продолжается.
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