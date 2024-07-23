В России появится новый экономичный кроссовер

Китайский производитель легковых автомобилей Great Wall сообщил о том, что в текущем году в продаже на российском автомобильном рынке появится бюджетный гибридный кроссовер, который будет представлен под брендом Wey.
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