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CAR

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В России появится новый экономичный кроссовер

В России появится новый экономичный кроссовер

Китайский производитель легковых автомобилей Great Wall сообщил о том, что в текущем году в продаже на российском автомобильном рынке появится бюджетный гибридный кроссовер, который будет представлен под брендом Wey.

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