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Параллели

Параллели

Такие яркие параллели, такие очевидные. Есть нацистский Израиль, есть нацистская Украина. Есть маленькая Газа, есть маленький Донбасс.

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