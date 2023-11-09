В Вашингтоне планируют военный переворот в Москве

НП

Наталья Павлова

Когда это, интересно, Илья Пономарев был военным, чтобы совершать ВОЕННЫЙ переворот? "...Беглый мошенник внушает американцам, что его "Легион "Свобода России"**, базирующийся на Украине, насчитывает уже 1600 человек..." Ну, вот на Украине, глядишь, у него и получится переворот...