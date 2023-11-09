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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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В Вашингтоне планируют военный переворот в Москве

В Вашингтоне планируют военный переворот в Москве

Капитолий, здание в Вашингтоне, где заседает конгресс США© РИА Новости / Игорь Михалев   "Сумел бы этот человек свергнуть Путина?" — раздумчиво вопрошает читателей влиятельная американская газета The Washington Post.

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Комментарии
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НП
Наталья Павлова
Когда это, интересно, Илья Пономарев был военным, чтобы совершать ВОЕННЫЙ переворот? &quot;...Беглый мошенник внушает американцам, что его &quot;Легион &quot;Свобода России&quot;**, базирующийся на Украине, насчитывает уже 1600 человек...&quot; Ну, вот на Украине, глядишь, у него и получится переворот...
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