Капитолий, здание в Вашингтоне, где заседает конгресс США© РИА Новости / Игорь Михалев "Сумел бы этот человек свергнуть Путина?" — раздумчиво вопрошает читателей влиятельная американская газета The Washington Post.
В Вашингтоне планируют военный переворот в Москве
Комментарии
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НП
Наталья Павлова
Когда это, интересно, Илья Пономарев был военным, чтобы совершать ВОЕННЫЙ переворот? "...Беглый мошенник внушает американцам, что его "Легион "Свобода России"**, базирующийся на Украине, насчитывает уже 1600 человек..." Ну, вот на Украине, глядишь, у него и получится переворот...
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