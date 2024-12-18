Радиостанция судного дня передала в эфир больше 20 загадочных слов

В эфире радиостанции судного дня появились больше 20 странных слов.Радиостанция УВБ-76 известная как «радиостанция судного дня» передала больше двух десятков странных сообщений в течение одних суток, пишут «Аргументы и факты».
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