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Кремль: Эрдоган поддержал предложение о возобновлении переговоров по Украине

Кремль: Эрдоган поддержал предложение о возобновлении переговоров по Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в разговоре с президентом России Владимиром Путиным 11 мая всецело поддержал предложение российского лидера о возобновлении переговоров по Украине, сообщила пресс-служба Кремля.

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