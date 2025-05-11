Кремль: Эрдоган поддержал предложение о возобновлении переговоров по Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в разговоре с президентом России Владимиром Путиным 11 мая всецело поддержал предложение российского лидера о возобновлении переговоров по Украине, сообщила пресс-служба Кремля.
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