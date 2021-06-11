За рулём

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Toyota Camry 2021: все ее изменения

Toyota Camry 2021: все ее изменения

Если верить тойотовцам, седан Camry в своем сегменте в России лидирует в течение… 19 лет! Но жизнь Camry никогда не была такой сложной, как сейчас: за первый квартал 2021 года, по данным АЕВ, у нас реализовано 5866 седанов K5 – и только 5028 Camry.

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