Мировое обозрение

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Фото дня: кольца змея в созвездии Кита

Фото дня: кольца змея в созвездии Кита

Европейская Южная Обсерватория (ESO, European Southern Observatory) представила новое изображение NGC 1087 — спиральной галактики, расположенной на расстоянии около 80 млн световых лет от нас в созвездии Кита.

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