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Овечкин – 1-я звезда матча с «Вегасом»: 2 передачи, «плюс 1», 6 бросков, 6 силовых приемов и 16:55 на льду

«Вашингтон» был сильнее «Голден Найтс» (4:2) в игре регулярного чемпионата НХЛ и одержал первую победу в этом сезоне.

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