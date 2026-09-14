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Мировое обозрение

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«Нашей страны бы не было»: Орлов объяснил, в чём сила России

«Нашей страны бы не было»: Орлов объяснил, в чём сила России

Председатель правления «Движения первых», Герой России Артур Орлов сформулировал простую, но принципиальную мысль: без объединения народов страны бы просто не существовало.

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