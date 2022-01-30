Финансист Макаров: на начало февраля возможно возвращение рубля в диапазон 74-76 за доллар

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Январь оказался сложным для рубля. Доллар укрепился по отношении к национальной валюте на семь процентов, рассказал агентству "Прайм" заместитель директора департамента рынков капитала Accent Capital Сергей Макаров.
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Январь оказался сложным для рубля. Доллар укрепился по отношении к национальной валюте на семь процентов, рассказал агентству "Прайм" заместитель директора департамента рынков капитала Accent Capital Сергей Макаров.
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