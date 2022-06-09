Депутат из Актобе сложил полномочия после ареста за езду в пьяном виде

Депутат городского маслихата Актобе Ербол Касымгали сдал свой мандат после того, как получил 15 суток административного ареста за вождение в нетрезвом виде, сообщает "Диапазон".
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