Ещё 12 бомбических фактов на самые разные темы

За что Альбрета I прозвали корлём-рыцарем? Кому чума — а кому мать родна? И как Билл Мюррей отомстил нерадивым продюсерам? Просвещайтесь, господа, просвещайтесь!Мировой рекорд по количеству пассажиров в самолетах был установлен во время эвакуации евреев Израилем из Эфиопии в 1991 году, когда на одном «Боинге 747» находилось не менее 1088 человек, включая двух младенцев, родившихся в этом полетеКороля Бельгии Альберта I называют Королем-рыцарем, потому что он лично руководил своей армией в боях на протяжении всей Первой мировой войны.