Любопытности и невероятности

9 190 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексей Рэдс
    Рассказ лëтчика тот был про озеро Лабынкыр. По крайней мере, так раньше говорили.Семь озер России,...
  • Алексей Рэдс
    Динозаврики. 😊Семь озер России,...
  • Sergey Ivanov
    «Раз в 100 000 000 лет на Землю падает крупный астероид. Последний раз такой астероид упал 66 000 000 лет назад» Боже...Как часто на Земл...

Ещё 12 бомбических фактов на самые разные темы

Ещё 12 бомбических фактов на самые разные темы

За что Альбрета I прозвали корлём-рыцарем? Кому чума — а кому мать родна? И как Билл Мюррей отомстил нерадивым продюсерам? Просвещайтесь, господа, просвещайтесь!Мировой рекорд по количеству пассажиров в самолетах был установлен во время эвакуации евреев Израилем из Эфиопии в 1991 году, когда на одном «Боинге 747» находилось не менее 1088 человек, включая двух младенцев, родившихся в этом полетеКороля Бельгии Альберта I называют Королем-рыцарем, потому что он лично руководил своей армией в боях на протяжении всей Первой мировой войны.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх