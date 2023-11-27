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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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Итоги разрушительной ночи в Севастополе

Итоги разрушительной ночи в Севастополе

В своем телеграм-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев подвел итоги минувшей ночи. «В оперативную дежурную службу ЕДДС Севастополя поступило - 1378 обращений; в аппаратно-программном комплексе «Безопасный город» 392 обращения.

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