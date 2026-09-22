В Вышнем Волочке прошёл необычный футбольный матч

Театральный футбол в Вышнем Волочке: пять театров сыграли на стадионе «Спартак» в День мира. 21 сентября, в Международный день мира, на стадионе «Спартак» в Вышнем Волочке состоялось уникальное событие: впервые здесь встретились сразу пять театров Тверской области.