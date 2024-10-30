Экономист Борисова: высокая инфляция станет главным вызовом экономики к декабрю

Главным вызовом российской экономики в конце 2024 года станет высокая инфляция. Согласно консенсус-прогнозу Банка России, к концу 2024 года инфляция может достигнуть 7,3%, и вероятность такого сценария можно оценить в 80%.
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