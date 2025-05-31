Уиткофф назвал ответ ХАМАС на предложение США по Газе «неприемлемым»

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в субботу, 31 мая, назвал ответ палестинского радикального движения ХАМАС на предложение Соединенных Штатов относительно прекращения огня в секторе Газа «неприемлемым» и отбрасывающим переговоры назад.
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