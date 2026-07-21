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ТАСС

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Жителя Новороссийска задержали за оправдание ракетных ударов ВСУ по Курской области

КРАСНОДАР, 21 июля. /ТАСС/. Сторонник украинской националистской идеологии из Новороссийска задержан сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю после размещения в Telegram-канале комментариев, в которых оправдывал ракетные удары ВСУ по территории Курской области, заведено уголовное дело.

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