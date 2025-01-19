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Мода и Шоу-бизнес

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Лолита впервые за долгое время встретилась со своей особенной дочерью: Ева повергла маму в шок

Лолита впервые за долгое время встретилась со своей особенной дочерью: Ева повергла маму в шок

Поклонники Лолиты Милявской знают, что она в одиночку воспитывает особенную дочь. Девочка появилась у артистки ещё до женитьбы с Александром Цекало.

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Комментарии
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Александр Макеев
У человека с болезнью Дауна не получится развить интеллект до способности освоить вузовскую программу и научиться устно и письменно общаться на 4 языках. Кстати, зачем даже обычному человеку без &quot;особенностей&quot; учить больше чем даже один  иностранный язык? Неужели лишь для того, чтобы безудержно мотаться по сотням стран в качестве туриста-биотеррориста, подхватывая разные инфекции в очагах природных инфекций (эпизоотий) и распространять их в последующих местах туризма-биотерроризма? Мне например, оказалось достаточно моего родного русского языка, чтобы запросто открывать новые фундаментальные знания, сформулировать и развивать на своём языке научную теорию эволюционирующего всезнания строения и функции вакуума-эфира, микро и макро объектов неживого вещества, организмов флоры и фауны живого вещества, мыслящих существ и их общественных формаций.
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