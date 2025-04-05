Овечкин повторил рекорд Гретцки по голам в НХЛ

Забросил свою 894-ю шайбу в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и повторил снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки российский хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, об этом 4 апреля сообщает «Sportbox.
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