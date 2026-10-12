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Царьград

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Зарплата выше 200 тысяч или меньше 60 тысяч: В каких городах России платят больше и меньше всего

Зарплата выше 200 тысяч или меньше 60 тысяч: В каких городах России платят больше и меньше всего

Зарплата выше 200 тысяч рублей в одних городах и меньше 60 тысяч в других - такая разница обнаружилась в свежем исследовании.

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