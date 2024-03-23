«Которых удалось идентифицировать»: в 10:00 мск власти Подмосковья опубликуют список погибших при теракте в «Крокусе»

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что в 10:00 мск будет опубликован список погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье из числа тех, кого уже удалось идентифицировать.
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