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«Которых удалось идентифицировать»: в 10:00 мск власти Подмосковья опубликуют список погибших при теракте в «Крокусе»

«Которых удалось идентифицировать»: в 10:00 мск власти Подмосковья опубликуют список погибших при теракте в «Крокусе»

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что в 10:00 мск будет опубликован список погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье из числа тех, кого уже удалось идентифицировать.

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