Боксёр Альберт Родионов погиб в ДТП в день похорон своей матери

25-летний победитель первенства Европы по боксу из России попал в аварию со смертельным исходом в день, когда похоронил свою маму24 декабря в городе Волжском Волгоградской области прошли похороны русского боксёра Альберта Родионова.
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