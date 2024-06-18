В Перми пройдет мероприятие по борьбе с контрафактной алкогольной продукцией

Сегодняшнее публичное мероприятие "Вопросы правоприменительной практики соблюдения обязательных требований в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции" в Перми станет площадкой для обсуждения актуальных вопросов в этой сфере.