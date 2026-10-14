Солистка группы «Города 312» Диана Макарова и клавишник коллектива Дмитрий Притула рассказали, почему девушка не показывала мужа публике, кто их познакомил и какие эмоции вызвала свадьба.
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